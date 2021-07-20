لبنان | نائب ينسحب من عريضة رفع الحصانة.. فما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدر مكتب النائب سليم سعاده بياناً جاء فيه: ‘لما كان قد صدر عن مجموعة من النواب عريضة تتعلق بموضوع رفع الحصانة عن بعض النواب والمسؤولين في القضية العدلية المتصلة بجريمة انفجار مرفأ بيروت ومن بين الاسماء الموقعة على العريضة اسم النائب سليم سعاده’.

مضيفاً أنه ‘لما كان النائب سليم سعاده بحكم مهامه النيابية لا يتدخل في شؤون القضاء الذي يثق به ولا سيما في التحقيق الجاري بقضية انفجار المرفأ’.

وتابع البيان ‘كما يعلن تأييده لملاحقة كل مرتكب مهما علت وظيفته ومركزه، فعليه وتصويباً لما جاء في البيان اعلاه فان النائب سليم سعاده يعلن سحب توقيعه من العريضة المذكورة اعلاه ويعلن تأييده للقضاء في ملاحقة كل مخالف للقانون وللأنظمة العامة في الدولة، كما يؤيد الغاء جميع الحصانات في قضية المرفأ’.