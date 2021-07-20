لبنان | 3 جرحى جراء احتراق دراجة نارية في النبطية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أُصيب 3 شبان بحروق مختلفة جرّاء اشتعال دراجة نارية كانوا على متنها، بعدما صدمتهم سيارة على طريق عام النبطية الفوقا- كفرتبنيت، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي التفاصيل، صدمت سيارة رباعية الدفع كلّ من (م.ن.ش.) و(ج.ق.ب.د.) و(ج.م.ق.) الذين كانوا جميعهم على دراجة نارية من نوع “جوك” على طريق النبطية الفوقا – كفرتبنيت قرب “السيتي سبور”، ممّا أدّى إلى اندلاع النيران بالدراجة وإصابتهم بحروق.

وعملت فرق الإطفاء في “الهيئة الصحية الإسلامية” على إخماد الحريق، فيما عملت سيارات إسعاف تابعة لـ”كشافة الرسالة الإسلامية” على نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة النبطية، حيث وصفت حالة أحدهم بالحرجة.