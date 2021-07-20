لبنان | قوى الأمن تعمم “صورة” قاصر غادرت منزل ذويها في عكار ولم تَعُد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– ديانا حسين مصباح (مواليد 2011، سورية)، التي غادرت بتاريخ 19-7-2021، منزل ذويها الكائن في محلة مجدلا – عكار، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر برقايل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 370744-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.