لبنان | عون أبرق إلى صالح والكاظمي معزيا: نؤكد وقوفنا لبنان وتضامنه مع العراق وشعبه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - يوليو - 2021 3:06 مساءً

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معزيا بضحايا الانفجار الارهابي الذي استهدف أمس سوق بغداد وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، عشية عيد الاضحى المبارك.

وشدد الرئيس عون في برقيتيه، على “وقوف لبنان وتضامنه مع العراق وشعبه في هذا الظرف العصيب، وعلى أن العمل على اجتثاث الارهاب من جذوره، لا بد أن يستمر، ولا يجب الركون أو التخفيف من الجهود الرامية الى تحقيق هذا الهدف، مهما كانت الظروف والاوضاع ضاغطة على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

وحذر من أن “الارهاب مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ التي قامت عليها، والتي لا تلتقي بأي جزء منها مع مبادىء الارهابيين والاسس التي يعتمدونها في اعتداءاتهم”.