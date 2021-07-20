لبنان | ما هو السعر المتوقع لفاتورة الـ 5 أمبير في المولدات الخاصة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

أوضح منسق عام تجمع اصحاب المولدات طوني ابو خليل أن “سعر تنكة المازوت وصل في السوق الموازية الى 170 الف ليرة بعد ان فقدت المادة في العديد من الأسواق”.

وقال: “شركتان فقط تقومان بتوزيع المازوت على اصحاب المولدات”.

وأضاف ابو خليل لـ”الجديد”: “المطلوب تدخل فوري من جميع الأجهزة لحل موضوع المازوت وخصوصا لجهة ايقاف التهريب”.

وعن فاتورة المولدات أعلن ابو خليل أن “الفاتورة سترتفع الى ما بين 600 و700 الف للـ5 أمبير، والحديث عن وصولها الى مليون ليرة غير صحيح”.