لبنان | بعد الهجمات الصاروخية من الأراضي اللبنانية.. إسرائيل تهدد بثمن باهظ لمن يضر بأمنها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، خلال زيارته لمستوطنة معالوت الحدودية مع لبنان بأن من سيحاول إحداث ضرر بإسرائيل “سيدفع ثمنا باهظا”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف لبنان بنيران المدفعية، الثلاثاء، ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية، وأفاد الجيش في تغريدة: “أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل”.

وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.