لبنان | طقس حار يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار ورطب مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في البقاع والمناطق الجبلية وتستمر بالانخفاض في الايام المقبلة فيما يشكل ضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة

– الجو : قليل السحب اجمالا

– الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر وتتكدس السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احياناً خاصة شمالا ٣٠-٦٠كم/س.

الخميس: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر تتكدس السحب نهاراً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.