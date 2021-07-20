لبنان | بيان للجيش اللبناني حول القصف الاسرائيلي على الحدود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 7 / 2021 ما بين الساعة 3.35 و4.45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان.

وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.