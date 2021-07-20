لبنان | غانتس: لن نسمح للأزمة في لبنان أن تمثل تهديداً أمنياً لإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يوليو - 2021 10:28 صباحًا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس”، صباح اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل، وذلك في أول تعقيب له على اطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.

وقال غانتس بتغريدة له عبر “تويتر”، إنّ المسؤولية عن إطلاق الصواريخ ليلة الاثنين تقع على عاتق الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ هذه الأعمال من أراضيها.

وأضاف غانتس، أنّ إسرائيل ستتصرف ضد أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقًا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين.

وأشار، إلى أنّ إسرائيل لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان، حيثُ اعترضت القبة الحديدية واحدة، وسقطت أخرى في منطقة مفتوحة، ولا توجد تعليمات خاصة للجمهور

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في وقت سابق اليوم: “قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل”.

وأوضح أنه “تم إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من داخل لبنان نحو إسرائيل حيث تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة”.