لبنان | ما حقيقة تقديم صندوق النقد الدولي دعماً ماليّاً للبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ردّاً على سؤال حول ما يُنشر عن أنّ صندوق النقد الدولي سيقدم ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار كمساعدة مالية للبنان، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: “خلافاً لما نشر حول هذا الموضوع، لم يدخل خبراء صندوق النقد الدولي في أيّ نقاش مع السلطات اللبنانية بشأن الدعم المالي المحتمل في إطار برنامج مستقبلي مع لبنان. وكما أشرنا في السابق، يتطلّع صندوق النقد الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان لديها تفويض لتنفيذ الاصلاحات لمعالجة الأزمة المتفاقمة”.

وأضاف المتحدث باسم الصندوق: “يواصل خبراء صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة التقنية إلى لبنان استناداً إلى حاجة السلطات اللبنانية”.