لبنان | في أول أيام عيد الأضحى.. دولار السوق السوداء “محلّق”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 21800 – 21850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجل سعر الدولار تراجعاً في السوق السوداء، مساء أمس الإثنين، إذ تراوح بين 21825 ليرة لبنانية للمبيع و 21875 ليرة لبنانية للشراء.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.