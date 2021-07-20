لبنان | فشل الإجتماع بين باسيل وسلامة.. فتحرَّك القضاء في وجه الحاكم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

علِم “صوت بيروت انترناشونال” أن اجتماعين متلاحقين انعقدا بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منزل باسيل في البيَّاضة، في الاسبوعين الأخيرين، بمسعى من رجل أعمال قريب جدًا من باسيل وعلى صداقة مع سلامة .

وتقول المعلومات ان باسيل طلب من سلامة الإستمرار في تمويل دعم الأدوية والمحروقات حتى نهاية ايلول، إلى حين توفُّر قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 900 مليون دولار. لكن الحاكم اصرَّ على عدم التمويل مشترطًا ان يأتي الطلب على شكلِ قانون صادر عن مجلس النواب خصوصًا ان ما تبقى من أموال في مصرف لبنان هي الإحتياط الإلزامي التي لم تعد تتجاوز ال 14 مليار دولار، وان هناك حملات عليه لثنيه عن فتح الاعتمادات تحت طائلة ملاحقته قضائيًا.

وتتابع المعلومات الخاصة بـ” صوت بيروت انترناشونال ” ان باسيل، وبعد فشل الاجتماعيْن، عاود الاتصال بسلامة الموجود في العاصمة الفرنسية ليُلِح عليه فتح الاعتمادات، وفي الموازاة جرى تحريك القضاء في حق سلامة للضغط عليه، فإما يفتح الاعتمادات وإما تسلك الدعوى عليه مسارها القضائي .