لبنان | الشيخ امين الكردي في خطبة العيد: أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها في هذا البلد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أدى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.

وقال في خطبة العيد: ” المشكلة في لبنان أنّ كثيرين ممّن تولّوا السلطة هم من أمراء الحرب أو من الفاسدين والمفسدين أو من الساكتين عنهم”.

اضاف: “عندما تكون معظم الطبقة الحاكمة من رأسها إلى فروعها وقاعدتها قد بُنيت وتكاملت على المعاني الخطيرة فكيف نتوقّع الحال؟ كرامة المواطن أقدس من كلّ الكراسي والمناصب واليوم تُهان هذه الكرامة”.

وعن انفجار المرفأ تساءل: المماطلة والتأخير في كشف الأسباب والمتورّطين والمقصّرين والنقاشات والأخذ والرد على حساب مَن؟ أليس على حساب الشهداء وأعصاب أهلهم والجرحى والذين شُرّدوا وأُصيبوا؟ أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها في هذا البلد؟