لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، جاء فيه:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 516
AstraZeneca: 183
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 342 فحصاً.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19 مريضاً.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3 حالات.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1205 حالات شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر حالة.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات.
– حالات وفاة: صفر حالة.
وإن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182