لبنان | مفتي بعلبك الهرمل في رسالة الأضحى: نأمل أن تعود الأمور إلى ميزان العدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 11:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

هنأ مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك. وقال في رسالة العيد: “نمر في ظروف اقتصادية جدا صعبة علينا جميعا، بسبب معطلين للوطن ولحكوماته يعيثون فسادا في البلاد وبين العباد”.

ودعا “المسؤولين والمعنيين في لبنان إلى صحوة ضمير والتجرد من الأنانية، للشعور مع المواطنين في ظروفهم المأسوية التي لم يشهد مثلها لبنان سابقا”.

وختم: “نأمل أن تعود الأمور إلى ميزان العدل، فسفينة الوطن أضحت في غرق، ونسأل المولى أن ينجي الوطن المنكوب من الفاسدين والمتواطئين على إنهاك قوته ودماره، راجين وداعين إلى أن يفرج عن لبناننا وأمتنا الإسلامية أجمع، ويحفظ بلاد الحرمين من الفتن”.