لبنان | أنطوان زهرا: الغطاء المسيحي الكبير الذي أعطي لحزب الله هو جزء كبير من المشكلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلن النائب السابق أنطوان زهرا عن موقف حزب القوات اللبنانية بالنسبة إلى تكليف رئيس حكومة جديد، مشيرًا إلى أنه “عندما يعيّن موعد الاستشارات الملزمة تبني على الشيء مقتضاه” ، معتبرًا ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار، أن “الغطاء المسيحي الكبير الذي أعطي لحزب الله هو جزء كبير من المشكلة، والمأخذ على التيار الوطني الحر أنه سهّل على الحزب التحكم بالسياسة الخارجية اللبنانية”.

وقال، “السياسة الدفاعية قد لا تكون بيد التيار بسبب سلاح الأمر الواقع، لكن التناغم الذي أبداه التيار الوطني الحر مع السياسة الخارجية التي انتهجها حزب الله لاسيما بعد وصول الرئيس عون إلى السلطة، هي الخطأ القاتل الذي ارتكبه التيار. وعندما تحين المواجهة الحقيقية يجب مواجهة مَن يهيمن على الدولة وليس من سهّل له.

والاصطفاف السياسي للتيار إلى جانب حزب الله، هذا موضوع فالج لا تعالج”. أما بالنسبة إلى مرحة التحالفات الانتخابية، فقال زهرا، “إنها لم تُحسم حتى الساعة”.​