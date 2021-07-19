لبنان | رياض يمق: طرابلس تئن وأهلها بحاجة إلى كل مستلزمات الحياة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

هنأ رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، “اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك”، وقال في كلمة بعد استقباله رؤساء المصالح والدوائر في البلدية: “يأتي عيد الأضحى المبارك، وسط موجة جنون تعم لبنان من شماله إلى جنوبه، ومن بحره الى وسطه وجبله وبقاعه. وطبعا، كالعادة كانت طرابلس، أم الفقير، في قلب العاصفة، وحولت تداعيات الأزمة الحكومية والاقتصادية والارتفاع الهستيري للأسعار، المدينة الى حالة من الانفلات على مختلف الصعد، والمواطن يجهد للحصول على لقمة العيش. وللأسف، لن يتمكن في ظل الغياب التام لمعظم إدارات ووزارات الدولة”.

أضاف: “طرابلس تئن، وأهلها بحاجة إلى كل مستلزمات الحياة، نتمنى من الله عز وجل أن يعيد علينا العيد بأحسن حال وأن يتم لجم الانفلات ومساعدة المواطنين، ونحن كبلدية طرابلس رئيسا وأعضاء سنكون الى جانب أهلنا في طرابلس بالسراء والضراء، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، رغم قلة إمكاناتنا. كما نتمنى من الدولة، إن وجدت، أن تستثني بلدية طرابلس من بعض القوانين التي تحد من حركة العمل. وبالتالي، تمكيننا من القيام بواجباتنا تجاه أهلنا في المدينة، وتحديدا في المناطق الشعبية”.

وختم: “عيد الأضحى هو يوم الفداء والتضحية بالغالي والنفيس لمرضاة الله. وفي هذه المناسبة، أتقدم باسمي وباسم الزملاء في المجلس البلدي من جميع اللبنانيين بأسمى آيات التهنئة والتبريك، أعاده الله باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير”.