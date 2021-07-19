لبنان | الشيخ الغريب: لحكومة في أسرع وقت ببرنامج إصلاحي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 51 ثانية

وجّه الشيخ نصر الدين الغريب، رسالة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أشار فيها الى ان عيد الاضحى المبارك يحل علينا هذا العام في ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية خانقة يعاني منها أبناء وطننا من كل أطيافه”.

أضاف: “لطالما كان للعيد دلالاته ورموزه الدينية التي أنبأنا بها تبارك وتعالى وخبرنا بها رسوله الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث قال: {وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى}. فالعيد هو تقرب وتوسل الى الله بالقربان المفروض. والحمد له تعالى على دوام نعمه علينا والشكر له على تمام عبادته لدينا”.

وتابع: “في هذا اليوم ينسى الناس متاعبهم ومشاكلهم ويترافعون عن صغائرهم وتتوحد النفوس لغاية التقرب من العزيز القدوس وطلب مغفرته ورحمته جلت عظمته. وتكثر الصلوات في المساجد والخلوات لتجدد وتؤكد الالتزام بالمفترضات التي أمرنا بها سبحانه وتعالى وأكد الإلتزام بها رسوله الكريم وعلى الطاعه لله تعالى في سائر الأوقات والحمد والشكر له في السراء والضراء والشدة والرخاء”.

وقال: “أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فالعيد هذا العام يترافق مع أزمة غير مسبوقة، ولعل أكثر من أصيب بنيرانها هم عائلات الطبقات الفقيرة وتبعتها الطبقة المتوسطة، هذه النيران المشتعلة بسبب غلاء الأسعار وإنهيار العملة اللبنانية ومعها أزمة صحية حتى بات المواطن اللبناني يذل كل يوم أمام محطات المحروقات ويتوسل الحصول على الدواء، مشاهد مثقلة بتضحيات شعب ينازع منذ سنين عديدة في وجه الأزمات، وللأسف ما من دولة تساند وترأف بشعبها في حين المكاسب والمصالح الشخصية أعمت قلوب وعقول البعض غير آبهين بمصير الشعب”.

وختم: “فالعيد هذا العام يستقبل بشكل مختلف، ونحن نشعر مع معاناة أهلنا، وندعو لتكاتف الجهود بعيدا من أي حسابات ضيقة، فالأزمة خانقة والمشاكل والجوع والفقر يطرق الأبواب دون تمييز، لذلك من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني أن نعمل يدا بيد لنكون إلى جانب أهلنا ونساند بعضنا لنجتاز هذه المرحلة وننتصر على مشكلة تهدد كل بيت. وندعو العلي القدير أن يلهم في هذه الأيام المباركة أصحاب الشأن كي يجتمعوا ويتفقوا على تشكيل حكومة بأسرع وقت تبدأ بتنفيذ برنامج إصلاحي واضح وجذري لإنقاذ البلاد والعباد من فساد ثلاثين سنة ونيف”.