لبنان | استدعاء رياض سلامة للتحقيق كمدعى عليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 4:06 مساءً

ينتظر أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة عيد الأضحى تطورات قضائية هامة لا تقف عند التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وترقب القرارات المتصلة برفع الحصانات النيابية، بل تتعلق بالملف المالي والتحويلات الى الخارج، ويتمثل أبرزها باستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التحقيق كمدعى عليه.

وشكل هذا القرار مفاجأة لمتابعي الملفات القضائية، حيث أكدت مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن النيابة العامة التمييزية “كلفت قسم المباحث الجنائية المركزية إبلاغ رياض سلامة بضرورة مثوله أمام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس مطلع شهر آب المقبل”. وشددت المصادر على أن سلامة وشقيقه رجا ومساعدة حاكم مصرف لبنان باتوا مدعى عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير ، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”. ولا تخفي المصادر القضائية أن الادعاء على حاكم مصرف لبنان والآخرين يتقاطع مع تحقيقات أخرى تجريها ثلاث دول أوروبية، سبق لها أن اتخذت قرارا بتجميد حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته، وبناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الاجراءات”. علما أن القضاء اللبناني سبق له وراسل الدول الثلاث وطلب منها تجميد هذه الحسابات احتياطا لصالح الخزينة اللبنانية الى حين انتهاء التحقيقات، فتمت الاستجابة الى هذا الطلب”.