لبنان | تضخم أسعار الاستهلاك 46,10%

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2021 سجل ارتفاعا قدره 9,71 % بالنسبة إلى شهر أيار 2021. وسجل هذا الرقم على صعيد المحافظات كما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت قدره 7,03 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان قدره 9,43 %

ارتفاعا في محافظة الشمال قدره 10,96 %

ارتفاعا في محافظة البقاع قدره 9,62 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب قدره 12,23 %

ارتفاعا في محافظة النبطية قدره 9,66%”.

واشارت الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2021 سجل ارتفاعا قدره 100,64% بالنسبة إلى حزيران 2020. كذلك، بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الستة الاولى من السنة 46,10%”.