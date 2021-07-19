لبنان | الجيش يحبط عملية تهريب محروقات إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب ثمانية مواطنين وفلسطينياً واحداً، بين يومي 15 و17 تموز الجاري وضبطت في حوزتهم 3 دراجات نارية وسيارتين وآلية نوع بيك أب وآلية نوع فان وصهريجاً واحداً محملة بحوالى 11200 ليتر من مادة البنزين و1600 ليتر من مادة المازوت وبعدد من قوارير الغاز بالإضافة إلى كمية من الأدوية، المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.