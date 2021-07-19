لبنان | رئيس جمعية تجار عكار: حكامنا دمروا البلد فثوروا ضد الطغيان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:20 مساءً - منذ 45 دقيقة

رأى رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر أن “الأضحى المبارك يحل علينا والجوع يقف على عتبات البيوت, والفقر والعوز العنوان الأبرز لهذه المناسبة الطيبة على قلوب المواطنين والفرحة غائبة عن وجوه أطفالنا بفضل حكام لا يملكون من الشفقة والرحمة الا اسمها”.

وقال في بيان: “لقد دمروا إقتصاد الوطن وأنهوا معه مستقبل الشباب وأحلامهم فلم يبق لهم سوى ثورة جائع تطيح بكل من أوصلنا لهذا الحزن والألم”.

أضاف: “أتقدم من اللبنانيين جميعا بهذه المناسبة الكريمة بأجمل آيات التبريك راجيا من الله تعالى أن ينير عقولكم لكي تتخذوا القرار الصائب بعيدا عن الحياء من هذا الزعيم أو ذاك وتوجيهاته، فثوروا ضد الطغيان الذي أوصلكم الى الجوع, من أجل مستقبل ابنائكم ولقمة عيشكم فهم معروفون ومنازلهم أيضا فلا تتركوا الجوع ينهش بطون أولادكم ولا المرض حيث لا تستطعون تأمين الدواء.

فبئس حياة لم يعد للكرامة فيها مكان … كل عام وانتم ووطننا الحبيب بألف خير”.