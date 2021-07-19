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لبنان | الدفاع المدني: 229 مهمة خلال الـ72 ساعة الماضية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:20 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 19-7-2021 البيان الآتي:

“تمكَّن عناصر الدفاع المدني، خلال الـــــ72 ساعة الأخيرة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج (المحيدثية – مجدل بلهيص)البقاع الغربي.(عدد1).
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد186) :

أحراج (عدد3) :
(م.جبل لبنان)(عدد1) : (كفرمتى – دقون).
(م.لبنان الجنوبي) (عدد1) : (كفرا – دير عامص).
(م.عكار) (عدد1) : جبل اكروم.

أعشاب (عدد140):
(م.بيروت)(عدد2) : شارع مونو – الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد37): حالات – غوسطا – الحدت – خلدة – بسابا – الجاموس – شانيه – مستيتا – فاريا – بيت حباق – رشميا – عين عنوب – بعقلين – صوفر – وادي المعنية – قبيع – بتاتر – وادي شحرور – كفرعقاب – جعيتا – الناعمة – بعذران – الشبانية – الزعرور – بسري – شحيم –
الشويفات – السعديات. واشجار : القرية(بعبدا) – كور الهوا – جعيتا – دير المخلص/جون – ضهور الشويفات – عرمون.
ونفايات : فاريا – كفردبيان – مار روكز(الدكوانة).

(م. لبنان الشمالي) (عدد15) : كفريا(2) – دوما – القبة – راس نحاش – علما – كرم سدة – بصرما – مرياطة – المنية – السفيرة – دير عمار. ونفايات : جبل محسن – القبة – دوما.

(م.عكار) (عدد17) : مشتى حمود – بيت أيوب – ببنين(2) – تل حياة – برقايل – حلبا – المسعودية.
وأشجار : ضهر النصار – حيزوق – المونسه – عدبل – مشتى حمود – سفينة القيطع – بيت الحوش – بينو. ونفايات في القبيات.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد18) : العباسية(6) – محمية شاطىء صور – السكسكية – جويا – الشبريحا – دير قانون، طورا – الرشيدية – قدموس – صيدا – البازورية – عيتا الشعب – دبعال.
النبطية) (عدد17) : بنت جبيل(2) – حبوش – علمان الشومرية – النميرية(2) – المروانية – كفرجوز – صفد البطيخ – ميس الجبل – النبطية – كفررمان – دير الزهراني – حبوش – كفرا – القصيبة. وأشجار في مارون الراس.

(م.البقاع) (عدد26): وادي الدلم/قب الياس – بر الياس – كسارة(2) – عنجر – الكرك – المدينة الصناعية/زحلة(3)

– ضهور زحلة(2) – أوتوستراد زحلة – زحلة – قب الياس(3) – مجدل بلهيص – حوش الأمراء

– الصويري – كامد اللوز – المريجات – تعنايل – ماسا – الرفيد –
أشجار في مكسة.

(م. بعلبك الهرمل) (عدد8): حور تعلا – تمنين الفوقا – نحلة – شمسطارز
وأشجار : بعلبك – عين بورضاي – بدنايل.

منازل (عدد12) : عرجس – بيت الشعار – رومية – برقا – نبحا – الكفاءات – بئر العبد – برج الشمالي –
غرفة عمال في بجدرفل – بر الياس – مجدلون بعلبك – زقاق البلاط.
سيارات (عدد5) : النبطية – كفردونين – تعمير الحارة – داخل صندوق شاحنة في قب الياس – شاحنة محملة بالقمح في بر الياس.
كهرباء (عدد4): غرفة كهرباء داخل فيلا في حبوب – عمود في برج البراجنة – مولد في الناعمة – غرفة كهرباء في سامي الصلح.
مؤسسات (عدد8) : داخل سوبرماركت : الجاموس ، الميناء/طرابلس ، نهر ابراهيم – داخل مطعم: الدكوانة ، مستديرة البص(صور) – داخل محطة لتوزيع المحروقات في المدينة الصناعية/زحلة – داخل ورشة لتصليح السيارات في طرابلس – داخل مستشفى في صيدا.

نفايات (عدد4) : نفايات وأسلاك كهربائية وعددات مياه في عيناثا(بنت جبيل) – مكب في وادي ذوق مكايل – مستوعب في الروشة – داخل سوق الخضار في المدينة .

مختلف (عدد9) : حصيد من القمح : زحلة ، حوش الرافقة ، قب الياس ، عنجر ، سهل بدنايل ، أبلح – علب من الكرتون في بكفيا – أشجار في قب الياس – إطارات وإخلاء عمال سفينة راسية في مرفأ بيروت.

– نقل وإسعاف (عدد30) : حوادث (عدد17): حالات – البسطة الفوقا – حراجل – تلة الخياط – الجميزة – صور – بطشاي – ميروبا – طريق المطار – حمانا – قريطم(2) – الهلالية – أرض جلول

– عشقوت – الحمرا – مار الياس.
حوادث سير (عدد12): زوق مصبح ومعالجة مصاب في مكان الحادث – المدينة الرياضية ونقل جريح الى المستشفى
– سهيلة ونقل جريح الى المستشفى – طريق المطار ونقل جريح الى المستشفى – ميروبا
وإسعاف 4 جرحى في مكان الحادث – طريق عام قصرنبا وإنقاذ 4 جرحى من داخل سيارتهم ونقلهم الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل 3 جرحى الى المستشفى – تقاطع الحوش ونقل جريح المستشفى – أوتوستراد السيد هادي ونقل جريح الى المستشفى – الحدت ومعالجة مصاب في مكان الحادث – الغبيري ونقل جريح الى المستشفى – حارة حريك ونقل جريح الى المستشفى.
مهمات بواسطة الMotoAmbulance (عدد1): وسط بيروت.

– إغاثة و إنقاذ (عدد4) : إنقاذ 3 هرر إحتجزوا على شرفة منزل في قريطم – معالجة تسرب غاز داخل سفينة راسية في مرفأ بيروت – فتح باب منزل في الربوة وأخر في المنصورية.

– سلامة عامة(عدد5) : مباراة في كرة السلة في جبيل – سباق الإنجراف الأول في عيون السيمان(2) – مسيرة صلاة في عنايا – مهرجانات البترون.

– خدمات عامة (عدد4) : البيرة/عكار – الجديدة – راشيا – البترون.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 72 ساعة الماضية 229 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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