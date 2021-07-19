لبنان | المجلس الأرثوذكسي: لإنهاء مهزلة التلاعب بصحة المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

توجه المجلس الارثوذكسي اللبناني في بيانه الشهري إلى “رئيس الجمهورية العماد مشيال عون مناشدا إياه انشاء غرفة طوارئ صحية واستشفائية وانهاء هذه المهزلة الهستيرية والتلاعب بصحة المواطنين التي تتم من خلال الدواء والسماسرة وتجار شركات الادوية الذين يرفعون الأسعار يوميا بشكل جنوني”.

وقال: “ارحموا شعبكم ولو صحيا، لم يعد هذا الشعب قادرا على العيش في ظل التلاعب في سعر صرف الدولار، نطالبكم يا فخامة الرئيس بضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالدولار ويهلك البلد ويدمر الليرة. هل التجار والسياسيون لديهم مشكلة مع العملة الوطنية؟ فاذا كان هناك من مشكلة بالعملة الوطنية استبدلوها بالدولار الاميركي عندها يعرف المواطن أن عملته لم تعد ذات قيمة شرائية ولا حتى معنوية، ويجب ان يقبض للموظف راتبه بالدولار حتى يتمكن من العيش بكرامة”.

أضاف: “نطالبكم يا فخامة الرئيس بتحديد موعد الاستشارات النيابية حتى لا يطول الفراغ الحكومي، ونتمنى ايضا اختيار رئيس الحكومة الجديد من خارج الاحزاب والتيارات السياسية وحتى من خارج نادي روساء الحكومات السابقين، واذا تعثر ذلك، كما جاء في بيانات سابقة لنا، للخروج من الازمة يجب استدعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال والطلب منه الرجوع عن الاستقالة، كما سبق وحصل في عهد الرئيس الراحل الأستاذ الياس سركيس عندما طلب من دولة الرئيس سليم الحص العودة عن الاستقالة بسبب عدم القدرة على تأليف حكومة جديدة، فيصار الى توسيع الحكومة وتعود الى مزاولة عملها من جديد وتقوم بالتحضير للانتخابات النيابية المبكرة”.

وتابع:” ان الرئيس الذي كلف واعتذر سعد الحريري اضاع من عمر الشعب اللبناني 9 اشهر من السفر الى دول لجلب الغاز. وكم من مرة اعتكف ثم قدم استقالته، وفي مقابلته على شاشة الجديد مع الاعلامية مريم البسام استنتجنا ما هي قدرته الحقيقة. وانتم كما الاخرين ترمون الاتهامات على بعضكم شمالا ويمينا وحتى على من دعمكم ووقف الى جانبكم. من اوصلنا إلى هذا الوضع والازمة الاقتصادية اليس سياسات الحكومات المتعاقبة؟ وما المقصود من قولكم إن وثيقة الطائف انتهت؟ الحمدلله لم تتألف الحكومة وهذا أفضل حتى لا نقع في أزمات أخرى، وكنا اصبحنا بحاجة الى مشروع وطن وتفاهم جديد”.

وتوجه رئيس المجلس روبير الأبيض الى “الشريك في الوطن”، موجها نداء من القلب الى القلب قائلا: “انت اخي المسلم السني جذورك من جذور هذا الشرق وحضورك كبير في المنطقة العربية ولا احد يريد استبعادك. أناشدك اليوم يا أخي في الوطن، أن ترحم طائفتك وسائر الطوائف، الوطن يناديكم نريد رئيس حكومة من جذور لبنانية أصيلة ومن العائلات السنية العريقة. اختاروا ولو لمرة واحدة شخصية سنية وطنية اجتماعية لها فقط انتماء لبناني وتريد الخير للبنان ونحن معكم والى جانبكم، نرجوكم مرة اخرى ان تختاروا شخصية غير حزبية لان لبنان لم يعد قادرا على تحمل مصالح الاحزاب والطوائف فان مصلحته فوق كل المصالح الضيقة والرخيصة”.

وختم: “ندعو معكم الرب القادر إلى أن يمنحنا فرصة جديدة حقيقية. وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بأسمى آيات التهاني بعيد الأضحى المبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالصحة والخير واليمن والبركات، وعلى لبنان بالخير والازدهار والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية العربية التي نرجوها. فلبنان واحد في الانتماء وشعارنا كلنا للعمل وللعلم فلنبن معا من جديد وطنا نرفع به رؤوسنا عاليا كالارز الشامخ، ولا تنسوا أبدا أن أي رئيس حكومة تختارونه، ليس رئيس الطائفة السنية السياسية، إنما هو رئيس حكومة لكل لبنان ولكل الطوائف. لبنان يناديكم فلا تخذلونا هذا المرة”.