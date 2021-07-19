لبنان | سلبوا سيارة مواطن في الجمهور فوقعوا بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 12:51 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه حوالى السّاعة 21:30 من تاريخ 17-7-2021، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولين على سلب سيّارة نوع “نيسان ساني”، من مالِكها في بلدة الجمهور- بعبدا.

بنتيجة للمتابعة الفورية، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر في وِحدة الدّرك الإقليمي من ضبط السّيّارة وتوقيف سائقها، الّذي كان متّجهاً بِقاعاً، ويدعى:

ح. م. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)

بالتحقيق معه، اعترف بسلب السّيّارة عنوةً من مالكها، بالاشتراك مع مواطنَيه (م. ف.) و (س. ر.)، وأنّه يجهل باقي هويتَيهما، كونه تعرّف إليهما منذ فترة قصيرة جدّاً، وجُلّ ما يعرفه عنهما أنّهما يقيمان ويعملان في مدينة زحلة.

تمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطَين الآخرّين.