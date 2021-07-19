لبنان | بالأرقام – حصيلة توقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 322 شخصاً لإرتكابهم أفعالاً جرمية مختلفة على كل الأراضي اللبنانية.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي من تاريخ 11-7-2021 لغاية 18-7-2021، من توقيف /322/ شخصًا، وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرمية مختلفة على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة، وذلك وفقاً للجدول المرفق ربطاً.