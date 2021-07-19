لبنان | طقس بداية الأسبوع صيفي وحار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائ جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية ،وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تبلغ الحرارة ذروتها اليوم الاثنين مع نسبة رطوبة مرتفعة، تؤدي الى زيادة الشعور بالحر حتى يوم الأربعاء فتصبح درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصافي المناطق الجبلية والداخلية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة مساء. ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية ،وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية، حيث تعود الى معدلاتها السنوية كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 39 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,41

– ساعة غروب الشمس: 19,47