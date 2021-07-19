لبنان | من ستسمي “القوات” لرئاسة الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، اليوم الإثنين، أن “تكتل الجمهورية القوية يعقد اجتماعات متواصلة لاتخاذ القرار بشأن تسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة”.

وأعلن في حديث إذاعي أن “المرجّح هو توجه التكتل الى عدم تسمية أحد في ظل وجود هذه الأكثرية الحاكمة، رافضاً في المقابل، استباق الاستشارات النيابية”.

وشدد سعد على “ضرورة عدم إيهام الناس بأن المشكلة كانت في اسم الرئيس سعد الحريري، فالمشكلة تكمن في الأكثرية الحاكمة”، مشيراً الى أن “الحريري كان قادراً على القيام بالمهمة لو أنهم تركوه يشكل حكومة اختصاصين مستقلين نزيهين”.

واعتبر أنه “في حال البحث عن شبيه بالرئيس حسان دياب فهذا يعني ألّا نية بإجراء الإصلاحات ووقف التدهور”، منبّهاً الى اختيار “رئيس حكومة ينفذ مطالب الأكثرية الحاكمة ويغض النظر عن التهريب”.