لبنان | بالأرقام – عدوان يكشف عن كلفة النزوح السوري على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

ردّ رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان على كلام رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال خطاب القسم يوم السبت، الذي اعتبر فيه الأسد أن “أحد العوائق لتطوير الإقتصاد هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية”.

وكتب عدوان في تغريدةٍ عبر “تويتر” قائلاً: بالأرقام، الرئيس دياب في مؤتمر بروكسل الافتراضي قال إن كلفة النزوح السوري 46.5 مليار دولار وفق وزارة المال”.

وأضاف: ودائع غير المقيمين بلغت في أيار 24 مليار و682 مليون منها 7 مليارات لسوريين.

وتابع عدوان: “ليؤمن من هجر السوريين ويمنع عودتهم 46.5 مليار للبنان فينهض ويعيد 7 مليارات ودائع للسوريين”.