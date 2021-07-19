لبنان | لهيب دولار السوق السوداء يشعل الأزمة الاقتصادية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين ما بين 22250 و22400 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل مساء أمس الاحد، ما بين 22150 و22250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقفز الدولار على نحو غير مسبوق بعد اعتذار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ظهر الخميس الماضي، ما وضع العملة الخضراء على قمة غير مسبوقة في حدود 23 ألف ليرة.

واعتذار الحريري جاء عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في “قصر بعبدا”. وكانت تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه رئيس الوزراء المكلف قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.

ويعيش لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.