لبنان | عراجي: الذهاب الى مؤتمر تأسيسي جديد قد يضع البلد في مهب العواصف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”: “الغاء اتفاق الطائف، الذي اوقف الحرب الاهلية اللبنانية، وقد عاصرت جزء منها كطبيب متمرن بمستشفى الجامعة الاميركية لا زلت حتى الآن أتذكر مآسيها وويلاتها، وكلفت مئات الاف القتلى والجرحى وفوق المليون مهاجر، ودمار هائل”.

وأشار إلى أن الذهاب الى مؤتمر تأسيسي جديد قد يضع البلد في مهب العواصف والفوضى.

ويئن لبنان تحت وطأة ظروف اقتصادية متردية وأزمة سياسية خانقة، إذ أنه لا يزال بلا حكومة منذ أكثر من عام فيما يحذر خبراء من أن الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار بعد عقود من سوء الإدارة والفساد.