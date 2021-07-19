لبنان | حسن الحسيني: حزب الله تحالف مع القوات اللبنانية في الانتخابات الاخيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد العضو المؤسس لمشروع “وطن الإنسان” السيد حسن الحسيني ان الميليشيات تعبّر عن نفسها، وتصرّف بعض الاحزاب تصرّف ميليشياوي، لافتا الى ان نهب البلاد بدأ منذ العام 1992. وشدد على ان البلد الذي لديه السلطة الاكبر في لبنان اليوم هو ايران، لكن لبنان تحت احتلال ميليشياوي، لا ايراني، وهناك تيارات ايرانية منها الاصلاحيون ليست راضية عمّا يحصل في لبنان.

وأشار الحسيني في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” الى أن والده الرئيس حسين الحسيني مرارا وتكرارا كان يقول للايرانيين ان مصلحة الشيعة في لبنان تمرّ عبر الدولة اللبنانية لا من دولة الى الطائفة.

ولفت الحسيني الى ان “حزب ايران” في لبنان يحمي جزءا كبيرا من الفاسدين.

وقال:”الطائف لم يطبّق أبدا بل تمّت محاولة ايهام انّه تمّ تطبيق شيء منه، معتبرا ان ازمة التشكيل الاخيرة خير دليل على ان الطائف لم يطبّق، وأعلن انه حصل فعلا انقلاب على الطائف. وقال: “لا يريدون الحلول ويريدون ابقاء الامور كما هي لحسابات سياسية وانتخابية”.

وكشف الحسيني عن تحالف بين حزب الله والقوات اللبنانية حصل في الانتخابات السابقة، قائلا: “حكي عن اجتماع في العام 2017 بين ايرانيين وقادة من القوات اللبنانية في دارة النائب ايلي الفرزلي، وهناك حصل اتفاق ما ومن جملة الاتفاق قطع الطريق على حسين الحسيني وتأمين وصول النائب انطوان حبشي ومرشح الحريري في حينها، لافتا الى ان القوات اللبنانية تحالفت مع حزب الله في الكثير من المناطق وليس بالصدفة ان يتمّ ترشيح طوني حبشي في الانتخابات النيابية في 2017 من معراب كأوّل مرشح والانتخابات كانت بعد عام اي في العام 2018.

وقال الحسيني: “نحن نفتح يدينا للجميع، لكل من يدرك مدى خطورة الوضع، ونحن اليوم امام انقاذ لبنان أو زواله وليس هناك من حلّ وسط، وبتنا في مكان على المنظومة الحاكمة ان تفكّر فيه بـexit plan وهم مجبرون على الامر طوعا او كرها، والوسائل كثيرة تبدأ بالعصيان المدني وصولا الى وقف ذهاب الموظفين الى العمل وافتراش الساحات”.

وردا على النائب في كتلة الجمهورية القوية انطوان حبشي شدد الحسيني على انه انسان محترم ولكنه ليس على اطلاع على ما يحصل بين القيادات الحزبية.

وأضاف الحسيني: “الرئيس حسين الحسيني يقول ان محاضر اتفاق الطائف ملك البلد في لحظة استقراره وهو حريص على عدم تسريب اي شيء حتّى امام عائلته الصغيرة”.

واعلن انه ليس مرشحا حتى اللحظة لأن من يقرّر ترشحه او عدمه هو التحالف الذي سيبنى بين مشروع “وطن الانسان” والقوى المعارضة.