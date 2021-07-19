لبنان | نبيل فهد: مشكلة انقطاع المازوت مشكلة حقيقة تعرّض سلامة الغذاء للخطر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن ما حصل في الايام الماضية كان تبضعا لاستباق ارتفاع سعر صرف الدولار وهو لم يكن هلعا خوفا من انقطاعها، مشيرا الى انه من الطبيعي ان ترتفع اسعار السلع في السوبرماركات تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ورأى فهد في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” أنه “ليس صحيحا ان ارتفاع اسعار السلع بلغ مؤخرا 30% ومن رفع اسعاره الى هذه الدرجة سيعود ليعدّلها ويخفضها خصوصا وان سعر الصرف عاد واستقر عند حوالي ال 22000 ليرة.”

ولفت فهد الى انه في الايام الـ10 الماضية حصل تسليم للسوبرماركات بكميات قليلة جدا لان المستوردين كانوا خائفين من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا يعني ان نقص بعض المواد من الممكن ان يطرأ، مقترحا التسعير بالدولار وبناء على سعر الصرف يوميا يتمّ البيع. وقال: “بغياب البطاقة التمويلية هناك عائلات كثيرة ستعاني بتأمين المواد الغذائية الاساسية”.

واضاف فهد: ” مشكلة المازوت مشكلة حقيقة اذ ان عددا كبيرا من السوبرماركات اضطر الى اغلاق ابوابه وعدد اضطر الى تقليل ساعات العمل، وهذا الى جانب ان انقطاع المازوت يعرّض سلامة الغذاء للخطر، ونتمنى توفير كميات كافية من المازوت للسوبرماركات”.