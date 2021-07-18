لبنان | رابطة المودعين تحذر من ابتزاز المودعين وإذلالهم للحصول على تواقيعهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت رابطة المودعين في بيان، أنها “وجهت إنذارا خطيا الى عدد من المصارف، بعد تلقيها مجموعة شكاوى من مودعين لديها، لإقدامها على ابتزاز المودعين واذلالهم للحصول على تواقيعهم للقبول أو رفض التعاميم الصادرة من مصرف لبنان”.

وحذرت هذه المصارف من “مغبة الاستمرار في هذا النمط”، مؤكدة أنها “سوف تتخذ كل الإجراءات لوضع حد لهذه المهزلة”.

وأكدت “استمرارها في الدفاع عن حقوق المودعين وعن كرامة اللبنانيين ومواجهتها كل أشكال الظلم وافتراء المصارف وسلبهم حقوقهم القانونية والمعنوية كافة”.