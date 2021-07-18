لبنان | بالفيديو: مرفأ طرابلس يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل الرصيف رقم 1 في مرفأ طرابلس صباح اليوم الأحد سفينة الحاويات الضخمة Colombo express رافعة للعلم الألماني والتابعة لشركة الملاحة العالمية hapaq lioyd والتي تعمل بتحالف مع شركة cma cgm ضمن الخط البحري Megam الذي يربط الخليج العربي بمرفأ طرابلس.

والسفينة الضخمة Colombo express يصل طولها الى 336 متر وعرضها الى 43 متر وعمقها في المياه الى 14.5 متر ، وهي اكبر سفينة ترسو في مرفأ طرابلس منذ تأسيسه، حيث لم يسبق للمرفأ ان استقبل سفينة بهذا الطول والحجم والعمق .