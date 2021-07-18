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لبنان | 10 اجراءات كفيلة بحل الأزمة اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 3:53 مساءً

لبنان

غرّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه في “تويتر”: 10 اجراءات كفيلة بحل الأزمة.. اذا في نيّة في امكانية.

كتار بقولوا .. بهالبلد ما في حل. بس تخيلو معي هالمشهدية:

1- تشكيل حكومة موثوقة من مستقلين وبصلاحيات استثنائية.

2- التزام القوى الاساسية إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.

3- استكمال التفاوض مع صندوق النقد على قاعدة التزام الإصلاح والتقشف والحوكمة.

4- رفع الدعم تدريجا تزامنا مع البطاقة التمويلية.

5- إصدار سريع لقوانين الكابيتال كونترول، استقلالية القضاء، المنافسة واللامركزية.

6- إصلاح القطاع المصرفي بالدمج وإعادة الهيكلة.

7- إطلاق التدقيق الجنائي الشامل.

8- إصدار التقرير الأولي لنتائج التحقيق بانفجار 4 آب.

9- ترتيب العلاقات مع الدول الصديقة والمصالحة مع الاغتراب.

10- إعلان هدنة 100 يوم بالصوم عن السجال السياسي والجدلية العقيمة.

هيك .. بيكون في حل أو ما في حل؟

اذا في نية .. في إمكانية”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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