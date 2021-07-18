لبنان | بلدية البيرة تدعي على محتجزي صهريج المازوت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ادعت بلدية البيره في عكار بواسطة وكيلها القانوني المحامي محمد حسين حافظه، على “أحد الأشخاص من آل ثلجه في بلدة تلمعيان سهل عكار، وكل من يظهره التحقيق ممن شاركوا في احتجاز صهريج المازوت لزوم الاشتراكات في بلدة البيره ليل 15/7/2021 أمس.

وباشر مخفر العريضه الإجراءات القانونية لجهة استدعاء المشاركين في احتجاز الصهريج بقوة السلاح والعنف واحتجاز حرية عناصر الشرطة التابعين لبلدية البيره ومصادرة بعض هواتفهم الخليوية.