لبنان | تسجيل ملفّق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعموا انه اتصال بين أحد الطلاب والعامل على الخط الساخن لوزارة الصحة، يطلعه خلاله الطالب بأن لديه عوارض تشبه عوارض كورونا.

وحثّ العامل في الفيديو على الخط الساخن الطالب على الذهاب لاجراء امتحاناته شرط الا يخبر أحدا بالوضع، وبأن يضع كمامتين حتى لو ثبتت اصابته بالفيروس.

من جهتها، أكدت مصادر وزارة الصحة ان هذا التسجيل ملفق، والرقم الظاهر في الفيديو ليس ضمن الارقام الرسمية التي وضعتها وزارة الصحة بتصرف المواطنين.