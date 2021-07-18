لبنان | أكثر من 3 آلاف مقترع في انتخابات نقابة المهندسين لغاية الظهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

تتواصل عملية الاقتراع بكثافة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، لاختيار نقيب وتسعة أعضاء جدد لمجلس النقابة.

وبلغ عدد المقترعين حتى الظهر 3 آلاف و579 مقترعا، موزعة بين اللوائح المتنافسة وهي: “لنقابة وطنية مهنية” يترأسها مرشح “تيار المستقبل” باسم العويني مدعوما من حركة “أمل”، و”النقابة بيتنا” غير المكتملة ويترأسها المرشح المستقل عبدو سكريه المدعوم من ائتلاف من المهندسين والمتعهدين والاكاديميين وبعض الحزبيين والمستقلين، و”النقابة تنتفض” التي يترأسها عارف ياسين مرشح “الحراك المدني”.

وتجرى الانتخابات في أجواء هادئة لم يعكرها أي خلل، وسط تدابير أمنية وتحضيرات إدارية ولوجستية نظمتها النقابة في الباحات الخارجية لتسهيل عمليات الاقتراع.