لبنان | بالوثائق – بيان جديد من “الصحة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دعت وزيرة الصحة العامة جميع المعنيين إلى إخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك انعكاسات على سلبية المواطنين الذين يعانون أصلاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على لقطاع الصحي.

كما تدعو الجميع إلى التنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة.

وأكدت الوزارة أن أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف أدوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة عن امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة.

بيان من الصحة