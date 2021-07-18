لبنان | الراعي: يجب مواجهة الانقلاب على المؤسسات الشرعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أننا “نعيش أزمة وطنية ويجب مواجهة الانقلاب على المؤسسات الشرعية وتجاوز الانانيات والمصالح الانتخابية الضيقة”.

وقال الراعي في عظة الأحد أنه باسم الشعب الفقير ووطننا لبنان نطالب القوى السياسية ان تتكاتف وتسمي شخصية سنية للحكومة تكون على مسؤولية التحديات.

وأضاف البطريرك:”ينبغي تجاوز الانانيات والمصالح الانتخابية الضيقة التي تسيطر على غالبية القوى السياسية على حساب المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن دعم المحقق العدلي في موضوع انفجار مرفأ بيروت منوط بالحكومة فالحصانة تتبخر أمام ضحايا الانفجار، من غير الحكومة يضع حداً للتهريب وسرقة المال العام ومن غيرها يعيد لليرة قيمتها.