لبنان | رابطة قدامى القضاة انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة: عيسى الخوري رئيساً

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - يوليو - 2021 9:16 مساءً

انتخبت الجمعية العمومية لرابطة قدامى القضاة في لبنان، خلال اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم في قاعة غرفة البداية في قصر العدل في بيروت، الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة، بعد انتهاء ولاية الهيئة الحالية التي استمرّت ثلاث سنوات.

اجتماع الجمعية، عقد برئاسة رئيس السنّ القاضي موريس خوّام، وسرت عملية الاقتراع بإشراف لجنة رأسها القاضي غالب غانم وشارك بعضويتها القاضيان أحمد تقي الدين وأندريه صادر، وبعد التصويت وفرز الأصوات، جاءت النتيجة على الشكل التالي:

– القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيساً.

– القاضي كمال القاضي نائباً للرئيس.

– القاضي حسن الحاج أميناً عاماً.

– القاضي فوزي داغر أميناً للصندوق.

– القاضي عدنان بلبل مفوض للعلاقات الاجتماعية.

– القاضي أنطوان الراهب مفوض الحكومة لدى جميع المؤسسات الرسمية.

– القاضي أنطوان الرشماني مفوض العلاقات العامة.

وفي ختام عملية الاقتراع وإعلان النتائج، ألقى القاضي الدكتور أنطوني عيسى الخوري كلمة شكر فيها “الزميلات والزملاء لتلبيتكم الدعوة لحضور هذه الجمعية العمومية على رغم الظروف الصحية الصعبة ولانتخابكم الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة قدامى القضاة.”

وقال: “علينا الاستمرار في التعاون جميعاً في الرابطة لما فيه خيرها، والاستمرار في العمل على توفير كل ما يستحقه القضاة، ولاسيما القدامى منهم، من ضمانات وتقديمات في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن”.

وفي الختام، تقرر إرسال نسخة عن المحضر الى وزارة الداخلية وفقاً للأصول.