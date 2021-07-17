لبنان | هل سيختزل صندوق المضان عدداً الأدوية التي يغطّيها؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:32 مساءً - منذ 4 دقائق
الضمان الاجتماعي
لفتت مصادر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لقناة “LBCI” الى أنه “عطفًا على قرار رفع الدعم عن جزء كبير من الأدوية، توجُّه الصندوق اليوم هو تقسيم الـ800 دواء التي كانت تشملها تغطية الضمان الى جزئين، 500 دواء منها ليست بحاجة الى وصفة طبية سيتم الغائها من لائحة تغطية الضمان ويدفع المواطن بدل الدواء كاملاً، أما الجزء الثاني أي الـ300 دواء المتبقية من اللائحة وهي أدوية بحاجة الى وصفة طبيب، ستشملها تغطية الضمان بنسبة معينة يحددها الصندوق في الأيام المقبلة”.