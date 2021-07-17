لبنان | هل سيختزل صندوق المضان عدداً الأدوية التي يغطّيها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:32 مساءً - منذ 4 دقائق

لفتت مصادر ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ لقناة “LBCI” الى أنه “عطفًا على قرار ​رفع الدعم​ عن جزء كبير من ​الأدوية​، توجُّه الصندوق اليوم هو تقسيم الـ800 دواء التي كانت تشملها تغطية ​الضمان​ الى جزئين، 500 دواء منها ليست بحاجة الى وصفة طبية سيتم الغائها من لائحة تغطية الضمان ويدفع المواطن بدل ​الدواء​ كاملاً، أما الجزء الثاني أي الـ300 دواء المتبقية من اللائحة وهي أدوية بحاجة الى وصفة طبيب، ستشملها تغطية الضمان بنسبة معينة يحددها الصندوق في الأيام المقبلة”.