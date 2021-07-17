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لبنان | تحذير للمواطنين: لا تستعملوا المفرقعات خلال هذه الأيام

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:32 مساءً - منذ ساعة واحدة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

“نظراً لاشتداد موجة الحرّ وارتفاع درجات الحرارة بما يفوق معدلاتها الموسمية، ومع حلول الاعياد المباركة، تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والاسهم النارية لما تتسبب به من مخاطر محتمة تؤدي الى سقوط اصابات بشرية ونشوب حرائق في الاحراج والممتلكات.

كما تطلب من المواطنين الكرام عند مشاهدة حريق، ايا كان حجمه، الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على رقم الطوارئ 125، ليتم توجيه المركز الأقرب الى موقع الحريق والسيطرة عليه بأقصى سرعة ممكنة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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