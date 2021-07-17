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لبنان | بالصور: إخماد حريق إطارات وإخلاء عمال سفينة راسية عند مرفأ بيروت

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 04:08 مساءً - منذ 14 ثانية
إخماد حريق سفينة راسية عند مرفأ بيروت

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في إطارات غير صالحة موضوعة لتفصل وتمنع الاحتكاك بين سفينة مخصصة لشحن المواشي والعلف وسفينة مخصصة لشحن الزيوت، الراسيتين في مرفأ بيروت.

توازياً عمل العناصر على اخلاء السفينة الأولى من العمال والتأكد من سلامتهم جميعاً. كما تم الكشف على السفينتين والتحقق من خلو كافة أرجائهم من أي خطر نظراً لانبعاث الدخان من داخلهم، وقد تبين أن الخطر قد زال تماماً، لتقتصر الأضرار على الماديات.

 

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