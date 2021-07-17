لبنان | سرقة كابلات كهربائية لمحطة بقسطا شمال صيدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 04:08 مساءً - منذ 19 دقيقة

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مجهولين أقدموا ليل أمس على سرقة شبكة كابلات كهربائية عامة عائدة لمحطة بلدة بقسطا شمال مدينة صيدا، التي تغذي منطقة الأفراز العراقي، حيث قاموا بقطع الكابلات التي تربط المحول الرئيسي بالشبكة، مستغلين الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، مما أدى الى انقطاع التيار نهائيا عن المنطقة التي تتغذى من هذه المحطة.

وتعمل الفرق الفنية في مصلحة “كهرباء لبنان” الجنوبي منذ الصباح، على تصليح الأضرار لإعادة ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية. فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة.