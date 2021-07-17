لبنان | سرقة كابلات ومعدات في قضاء راشيا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

أشار رئيس بلدية كفرمشكي في قضاء راشيا كمال السيقلي، الى أن “مجهولين أقدموا أول من أمس على سرقة كابلات كهربائية لمحطة ضخ بئر المياه التي تغذي بلدة كفرمشكي ومزرعة سلساتا وسهل مرج كفرمشكي، عند مدخل البلدة، لجهة طريق عام بلدة مجدل بلهيص – سحمر، بالإضافة الى سرقة ترانس كهربائي نحاسي ومضخة خلط الكلور، وذلك بعد تمكنهم من خلع قفل غرفة التحكم الكهربائي.

وأقدوا على سرقة مولدين يعملان على البنزين ومضخة كهرباء موضوعة على بركة اصطناعية الى جانب المحطة المسروقة، تخص المزارع ألبير أيوب من بلدة كفرمشكي.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات بعد رفع البصمات ومعاينة المكان.

وباشر السيقلي اتصالاته لتأمين البديل من المعدات المسروقة، من أجل توفير مياه الشفة لسكان البلدة، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والحاجة الملحة للمياه، ريثما تتمكن الأجهزة الأمنية والقضائية من كشف الفاعلين واسترداد المسروقات ومحاسبتهم، داعيا الى تكثيف الدوريات ليلا في منطقة المرج وعند المرافق العامة.