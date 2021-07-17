لبنان | اتصال بين عون وفهمي… وهذا ما طلبه الرئيس!

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جهوزية كاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة حر إلى البلاد ما يعزز المخاوف من اندلاع حرائق، وأكد الوزير للرئيس عون انّه طلب الى الأجهزة المعنية والبلديات ان تكون جاهزة لمواجهة أي طارئ.

كما اتصل عون بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الإستعداد لمواجهة إحتمال اندلاع حرائق، لا سيّما في المناطق الحرجيّة.