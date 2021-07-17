لبنان | استغلّوا التقنين وسرقوا كابلات كهربائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اقدم مجهولون ليل الجمعة على سرقة شبكة كابلات كهربائية عامة عائدة لمحطة بلدة بقسطا شمال مدينة صيدا التي تغذي منطقة الافراز العراقي،حيث قاموا بقص الكابلات التي تربط المحول الرئيسي بالشبكة، مستغلين الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي. ما أدى الى انقطاع التيار نهائيا عن المنطقة التي تتغذى من هذه المحطة.

وتعمل الفرق الفنية في مصلحة كهرباء لبنان الجنوبي منذ الصباح على اصلاح الأضرار التي تسببت بها هذه السرقة لإعادة ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية . فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة .