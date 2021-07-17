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لبنان | “جنون” دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

الدولار

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، ما بين 22300 ليرة لبنانية للشراء و22400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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